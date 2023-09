Chelsea-Bayern Monaco Legends, il toccante omaggio a Vialli

Tanti gli omaggi a Gianluca Vialli in occasione della partita benefica andata in scena a Stamford Bridge. Una serata speciale in ricordo di una leggenda.

Sergio Pace Redattore

Allo Stamford Bridge è andato in scena l'incontro tra le leggende del Chelsea e del Bayern Monaco. Schiacciante vittoria dei Blues per 4-0. Prima e durante la partita tanti gli omaggi in onore del compianto Gianluca Vialli.

Chelsea-Bayern Monaco Legends, l'omaggio a Gianluca Vialli

Una partita benefica in omaggio all'ex calciatore e manager del Chelsea, Gianluca Vialli. Il match tra le Legends del Chelsea e del Bayern Monaco è servito per raccogliere fondi per la Chelsea Foundation e la Royal Marsden Cancer Charity.

Prima del fischio d'inizio, con tutti i calciatori raccolti a metà campo, sono stati intonate le note di "Nessun dorma". I Blues hanno anche posato per una foto accanto all'iconica maglia numero nove di Vialli. I tifosi del Chelsea hanno voluto ricordare la leggenda di Vialli con un gigantesco striscione in suo onore che riportava un'enorme immagine dell'ex calciatore con la bandiera italiana sullo sfondo e la scritta: "Quando i suoi gol illuminano il cielo, ho una lacrima negli occhi". Per tutta la partita non sono mancati i cori "Vialli, Vialli". In campo anche Gianfranco Zola "Magic Box" e Roberto Di Matteo in panchina.

La partita è finita 4-0 per le leggende dei Blues. A segno l'ex capitano del Chelsea, John Terry, che ha esultato indicando il cielo in omaggio al suo ex manager. Le altre tre marcature portano le firme di Michael Essien, Gary Cahill e Tiago. Presenti alla partita anche le figlie di Vialli, Olivia e Sofia, e la moglie Cathryn.

