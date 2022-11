Cipro, derby a colpi di murales a Larnaca

Sul web stanno diventando virali le foto messe in rete dai sostenitori dell'Anorthosis Famagosta ritraenti diversi murales della propria squadra nella zona di ritrovo degli ultras dell'Aek Larnaca. Tra le due città ci sono una cinquantina di km di distanza e c'è grande rivalità...

Gli ultras sarebbero andati nel Fan Club dei tifosi dell'AEK per colorare quella zona della città di bianco e celeste, e perché no cercare lo scontro con la tifoseria ospite.

I sostenitori gialloverdi - non appena hanno visto la scena - hanno pensato di abbandonare la propria sede (forse impreparati per l'evento straordinario) lasciando campo libero agli eterni rivali. Per tutta risposta i tifosi dell'Anorthosis hanno completamente devastato il Fan Club della squadra cipriota.