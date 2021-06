Clamoroso al derby del Rio Bravo/Rio Grande: da 0-2 a 1-1 in una manciata di secondi!

Il VAR ha deciso di dare più entusiasmo alla finale tra Messico e Stati Uniti. Héctor Moreno ha segnato lo 0-2 a favore del Messico, ma il suo gol è stato annullato per fuorigioco. Ribaltamento di fronte e pareggio Usa con Giovanni Reyna.

E' dalla guerra americano-messicana del 1846-1848 che le due nazioni sono rivali. Ieri un nuovo atto. Il Messico era partito bene nella finale della CONCACAF Nations League. In vantaggio sugli Stati Uniti con un gol in avvio di Jesús Corona, che ha approfittato di un errore avversario. Poi, i giocatori di Tata Martino hanno raddoppiato grazie a Héctor Moreno, che con un gran colpo di testa ha messo lo 0-2 sul tabellone elettronico e sembrava aver chiuso la partita per la sua squadra.