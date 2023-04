Clasico e politica, le autorità catalane: ritirate il video anti-Barça “Voi la squadra del regime”

Patrícia Plaja, portavoce della Generalitat della Catalogna, ha chiesto pubblicamente al Real Madrid di ritirare il video contro il Barcellona per rettificare e per stabilire chi fosse veramente la squadra del regime...

Nella conferenza stampa di lunedì per dare spiegazioni sui pagamenti milionari del Barcellona all'ex vicepresidente del Comitato Tecnico Arbitrale (CTA), José María Enríquez Negreira, il presidente del club catalano, Joan Laporta, ha accusato il Madrid di aver effettuato un esercizio di " cinismo senza precedenti". Laporta ha descritto il Madrid come "la squadra del regime" , poche parole a cui ha risposto il club madrileno attraverso la sua televisione ufficiale, che ha trasmesso un video in cui denunciava i favori che la squadra catalana riceveva dal franchismo.

La portavoce ha ricordato che non si tratta di un video di un utente privato, ma "di un'istituzione e di un club con tanto impatto e tantissimi followers", quindi va data "l'importanza che ha, che non è poca " . "È irresponsabile, un'offesa e un insulto alle migliaia di persone che hanno sofferto sotto il regime franchista, anche a Barcellona, ​​a cominciare dall'allora presidente, Josep Suñol, che è stato fucilato dal regime e forse il Madrid non si ricordava di lui". Pertanto, il governo catalano ha ritenuto che "sarebbe bene che Madrid ritirasse il video e si scusasse per aver oltrepassato una linea rossa".