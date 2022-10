Colo Colo, tifosi allo stadio a caricare la squadra per il derby: ma la tribuna crolla…

L'attesa per un nuovo Superclásico del calcio cileno è totale. Una serie di risultati potrebbe regalare alla squadra di Gustavo Quinteros un nuovo titolo questo fine settimana. Per questo i tifosi del Colo Colo si sono mobilitati allo Stadio Monumentale di Santiago del Cile per fare un Arengazo ai propri giocatori impegnati in allenamento: arringarli, caricarli, in vista del derby. Ma l'iniziativa non è andata a buon fine, dopo la caduta di una struttura dello stadio che ha provocato diversi feriti.