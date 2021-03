Colombia, scontro al vertice a Bogotà: follia tifosi Millonarios prima della sfida contro il Nacional

Il giorno prima dell'incontro tra Millonarios e Atlético Nacional, i tifosi locali si sono radunati alle porte dell'hotel Ambassador Blue per incoraggiare la squadra in vista del grande evento

Riflettori accesi oggi sull'attesa partita tra Millonarios e Atlético Nacional a Bogotá. Chiunque vinca può diventare il leader del campionato colombiano di Apertura. Classica partita per la quale le motivazioni non mancano, ma i tifosi della squadra locale hanno voluto dare l'ultima spinta alla propria squadra il giorno prima del grande evento. Anche se tutti hanno dimenticato i protocolli in tempi di pandemia.