“Condanniamo gli episodi del derby”, il Paok si difende così dopo l’invasione di Salonicco

50 minuti di sospensione della partita, triplice fischio dato in extremis e battaglia legale per il derby di Salonicco che continua...

L'avvocato del PAOK, Lambros Birdas, ha dichiarato, tra le altre cose: "Quello che è successo era essenzialmente diretto contro la loro stessa squadra. I tifosi hanno espresso la loro insoddisfazione per le prestazioni della squadra. Non possiamo essere puniti né per l'accensione di torce né per il lancio. Non si possono avere tre condanne, essenzialmente per lo stesso reato. Al 92', quando è stata fatta l'invasione, tutto lo stadio è stato blindato. Cosa può fare di più la società? Per questo derby il PAOK aveva assunto 120 guardie di sicurezza in più di quanto fosse obbligato a fare. Ha messo davanti alle porte 4 e 4a, 53 di sicurezza". L'altro legale del PAOK, Achilleas Mavrommatis, ha osservato quanto segue: "Abbiamo vissuto eventi non piacevoli e il PAOK FC li condanna. Non vogliamo arrivare al punto in cui qualsiasi sanzione imposta supera determinati limiti".