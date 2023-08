Contrattempo a Buenos Aires per lo stilista di Wanda Nara: ecco cosa è successo

Uno sfortunato contrattempo per Kennys Palacios. Il make up artist, stilista e grande amico di Wanda Nara ha dovuto far fronte ad un inconveniente spiacevole all'aeroporto di Buenos Aires, di ritorno dall'entusiasmante viaggio a Istanbul...

Lo stesso stilista e amico di Wanda Nara ha condiviso la notizia con una storia sul proprio profilo Instagram: "Yo en Buenos Aires y Mís valijas no saben", "Io a Buenos Aires e le mie valigie non lo so", con tanto di emoticon a testimoniare la frustrazione di Kennys. Al contrario del viaggio a Istanbul, dove lo stilista, in compagnia dell'entourage di Wanda Nara, ha viaggiato in un aereo privato di lusso, Kennys per il viaggio di ritorno in Argentina ha optato per un volo commerciale. Tanti, comunque, i messaggi di supporto a Kennys da parte dei suoi tanti follower.