Corinthians, pre-derby burrascoso: la Polizia indaga 33 tifosi

La Polizia Civile ha aperto un'indagine contro 33 tifosi del Corinthians che ieri hanno invaso il Parque São Jorge, il quartier generale e il centro sportivo del Corinthians in crisi.

Un modo piuttosto burrascoso per arrivare al derby con il Palmeiras, in programma lunedì all'inizio del mese di Luglio. Il Palmeiras è reduce da una sconfitta, ma nulla a che vedere con la crisi vissuta in questo momento dal Corinthians.