Costa D’Avorio, con Pepé non ci vuole dormire nessuno: “Russa troppo, è pazzesco”

Scaricato dall'Arsenal e...dai compagni di stanza in Nazionale. Nicolas Pepé da poche ore è ufficialmente un nuovo giocatore del Trabzonspor, club turco che ha rilevato l'ex Lille dai Gunners a costo zero. Dopo tre stagioni deludenti in Inghilterra, l'Arsenal ha deciso di regalare il cartellino dell'esterno ivoriano al club turco. E nella nazionale degli Elefanti le cose non vanno meglio...

Pepé ha causato indirettamente diversi problemi ai suoi compagni di stanza in Nazionale. Wilfried Zaha e Salomon Kalou non ne potevano più e hanno cercato in tutti i modi di evitare di dormire in stanza con Pepé. I due giocatori hanno spiegato il motivo: "Ho chiesto di lasciare la stanza perché sembrava una moto. Fratello, era pazzesco. Non ne potevo più. Mi hanno permesso di trasferirmi e condividere la stanza con Salomon Kalou. E lui mi ha detto ‘Fratello, lo so. Mi sono trasferito da solo'…", ha rivelato Zaha qualche tempo fa.