Costa Rica, l’amichevole pre-Mondiale contro l’Iraq salta per un problema…di passaporto

Oggi si doveva giocare l’amichevole contro l’Iraq al Basra International Stadium di Bassora, in territorio iracheno, prima della partenza per il Qatar. Ma a poche ore prima del fischio d’inizio il match è stato sospeso per un cambiamento nelle regole del paese ospitante. A conti fatti il governo iracheno ha deciso di timbrare i passaporti della delegazione del Costa Rica. Tutti, compresi i giocatori. Peccato che questo dettaglio non era previsto nel precedente accordo. Con i passaporti timbrati al confine Iraq e Kuwait, la delegazione del Costa Rica avrebbe avuto problemi in materia di sicurezza politica. Da qui la decisione del Costa Rica di annullare l’amichevole in programma con l’Iraq e dirigersi direttamente in Qatar.