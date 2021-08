CSKA Mosca, auto dello sponsor rubata a 2 giocatori: “E ci abbiamo rimesso anche dei soldi…”

Sventura totale per due giocatori del CSKA Mosca...

Il 28enne difensore islandese del CSKA Mosca Hördur Magnusson ha raccontato come è stata rubata l'auto del suo sponsor, in cui, insieme al connazionale Arnor Sigurdsson, si sono trasferiti con un autista personale a Mosca: “Il nostro autista ha lasciato l'auto nel suo parcheggio durante una vacanza di due giorni. Poi, due giorni dopo, aveva bisogno di usarla, ma, uscendo di casa, si è accorto che l'auto era sparita. Era molto arrabbiato per questo ed era letteralmente infuriato per quello che era successo, perché pensava che avrebbe dovuto pagare per questo, dal momento che l'auto non era assicurata contro il furto. Questo caso è stato indagato dalla polizia, che ha fatto subito presente che questa macchina è molto richiesta tra i ladri d'auto, poiché è prontamente disponibile. Poi, dopo circa 5-7 giorni, abbiamo ricevuto una risposta. L'auto è stata registrata dalle telecamere a circuito chiuso all'uscita da Mosca, sulla base di ciò, gli agenti sono giunti alla conclusione che era già stata venduta per commercializzare i pezzi di ricambio".