Da Payet e Payet: pareggia il marsigliese nel derby a porte chiuse di Troyes

A porte chiuse e in campo neutro: avvenuto il recupero da calendario del derby del sud della Francia

Il 34enne francese Dimitri Payet era stato all'origine, dopo aver gettato nella curva del Nizza la stessa bottiglietta dalla quale era stato colpito sulla schiena, dell'invasione di campo all'Allianz Riviera di Nizza lo scorso 22 agosto. Sempre il giocatore dell'Olympique Marsiglia è stato protagonista del derby del Sud della Francia recuperato a Troyes. Questa volta per ragioni tecniche, suo il gol del definitivo 1-1.

La partita è stata recuperata allo Stade de l'Aube. In base alla decisione della Lega professionistica francese, la partita è stata trasferita a Troyes dopo gli eventi del 22 agosto. Ieri sera Jorge Sampaoli non ha potuto schierare Amine Harit e Pol Lirola perché non qualificati al match iniziale.