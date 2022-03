Dal derby di Sofia a quello di Roma: Lazio, arrivano gli ultras filorussi del Levski…

L’Olimpico sarà pieno al 75% per il derby, un 25% in più rispetto alla gara d’andata a settembre. Previsto il tutto esaurito, con oltre 50 mila presenze. In Curva Nord tifosi del Levski Sofia, del Wisla Cracovia, del West Ham e del Real.

Redazione DDD

Derby della Capitale in arrivo e preoccupazione a Roma per l’arrivo di una cinquantina di ultras del Levski Sofia. I bulgari sono da tempo gemellati con gli Ultras Lazio, un gemellaggio anche di carattere politico. I biancocelesti starebbero preparando uno striscione in cirillico per ricambiare la gentilezza di quelli del Levski, che in occasione del loro recente derby con il CSKA Sofia hanno omaggiato i laziali. I bulgari ostentano un’ideologia filorussa, condivisa anche da parte dei biancocelesti.

Nel 2018 prima della trasferta in Ucraina per l’Europa League, i laziali esposero una bandiera del Donbass. Un gesto dopo il quale fu impedito loro di andare in trasferta.