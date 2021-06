Dal Triplete al Tre Penne: Maicon a San Marino in Conference League come Mou…

Maicon, che ora gioca per il Sona, in quarta divisione italiana, è ad un passo dalla chiusura con il Tre Penne (San Marino) per giocare le prime due partite della Conference League, a luglio

Redazione DDD

Prima di Maicon, soltanto un altro ex nazionale brasiliano ha giocato per un club di San Marino, ovvero il difensore Aldair. L'ex Roma è stato a guardia della difesa del Murata.