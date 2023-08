Dalla Spagna: Jordi Alba lascia la Nazionale

Come riportato dal noto quotidiano spagnolo "AS", l'ex Barcellona avrebbe già comunicato al ct Luis de La Fuente e alla Federcalcio di avere intenzione di lasciare la Nazionale delle Furie Rosse...

Jordi Alba lascia la Nazionale Spagnola. Secondo quanto riportato da "AS", il giocatore avrebbe già comunicato a Luis de La Fuente, ct della Spagna, e alla Federcalcio (RFEF) la propria decisione. A 34 anni l'ex Barcellona ha scelto la via dell'America per chiudere la propria carriera. Il trasferimento all'Inter Miami ha spinto Jordi Alba a considerare un'uscita di scena dalla Nazionale.