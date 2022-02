Daspo brianzolo al derby di Milano: eccesso di esultanza per un tifoso di 47 anni

Tra i tifosi denunciati dalla polizia di Stato dopo il derby di Milano

Tanti episodi controversi a margine del derby calcistico di Milano, con la prepotenza e la violenza che hanno trovato purtroppo il loro spazio. Come accaduto sotto la curva Sud rossonera.

Derby milanese ma Daspo brianzolo. Proprio così, come conferma Ilcittadinomb.it, c’è anche un brianzolo di 47 anni tra i tifosi denunciati dalla polizia di Stato dopo il derby di Milano. L’uomo è stato raggiunto da uno dei sei Daspo della durata di cinque anni emessi dal questore di Milano Giuseppe Petronzi: tifoso milanista, non ha resistito a festeggiare la vittoria in rimonta dei rossoneri (con doppietta di Giroud a metà ripresa) con una invasione di campo. Con lui anche un ventunenne milanese addetto al catering. Entrambi sono stati denunciati.