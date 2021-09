David Beckham sirenetto social: non gioca più ma si allena tutti i giorni, e Victoria gradisce…

L'ex campione fa parlare di se, impazza sul web la foto sexy della sua forma fisica sempre più curata e osservata.

Serena Calandra

Il ritiro di molti atleti significa la perdita della perfetta condizione fisica, si sa. Un po' a causa di un maggiore riposo, poi i pasti sfiziosi, la mancanza di esercizio fisico e altro. Tuttavia, molte grandi star, nonostante tutto, si impegnano a mantenersi lo stesso in forma e tra queste spicca David Beckham. L'ex calciatore del Real Madrid è apparso in un post di sua moglie, Victoria Beckham, seminudo, dove mostrava parte del suo sedere. Un'immagine che ha fatto impazzire i suoi fan per la buona forma che ha presentato sino a diventare virale sul web.

In effetti, a 46 anni, il proprietario dell'Inter Miami rimane in piena forma con un nuovo allenamento, che esegue dai tre ai cinque giorni alla settimana, applicando routine di 'fitness snacking'. Lo snack fitness è una pratica sportiva che consiste nel fare brevi esercizi di routine durante la giornata, con pause tra le attività, che sono suddivise in tre diverse sessioni.

La prima sessione consiste nel riscaldamento: eseguire cinque serie dei seguenti esercizi: sled push (50 metri), 40 sit-up, 20 squat con manubri e 10 flessioni con manubri. Dopo questo primo round, David Beckham svolge altri compiti, a casa o al lavoro. Il secondo "spuntino" inizia con un riscaldamento di 10-20 minuti prima di ripetere cinque serie di questi esercizi: 40 jump squat, 30 sit-up, 10 burpees e 20 sollevamenti delle gambe dal pavimento. Prima della fine della giornata, l'inglese fa un ultimo giro, in cui deve fare tra i 40 e i 60 minuti di cardio, combinando bicicletta, tapis roulant, scale o altri esercizi simili. Tenere al proprio fisico, anche dopo una carriera importante nel calcio, è fondamentale per l'ex giocatore che continua a far parlare di se e non solo...