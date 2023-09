Decisione radicale, c’è le Classique: Parigi vietata ai tifosi marsigliesi

Come avviene ormai da diversi anni, la sfida di Ligue 1 tra PSG e OM, in programma domenica al Parco dei Principi, si svolgerà senza spettatori avversari.

I tifosi dell'Olympique Marsiglia non saranno autorizzati a recarsi al Parco dei Principi domenica sera per assistere allo scontro della 6' giornata di Ligue 1 tra il loro club e il Paris Saint-Germain. E' le Clasico de France, il derby di Francia, fra i parigini 8 punti in 5 partite e il Marsiglia a quota 9.

Decisione dolorosa ma...

In un'intervista a C-News questo mercoledì, il prefetto della polizia di Parigi, Laurent Nunez, ha confermato questa decisione. Secondo lui, il rischio di incidenti è troppo alto nel caso in cui i tifosi dell'OM viaggino, visti i precedenti tra i tifosi dei due schieramenti.

A gravare sulla decisione anche il caos in cui è precipitato il Marsiglia da lunedì sera, cosa che non ha incoraggiato le autorità a correre il minimo rischio: Pablo Longoria e lo staff dell'Olympique Marsiglia sono in aperto conflitto con i tifosi dopo un incontro esplosivo svoltosi lunedì sera al centro di formazione Robert Louis-Dreyfus.

"So che non è mai bello (...) ma per questa partita ho vietato i viaggi", ha detto Laurent Nunez a C-News prima di continuare. "Verrà dispiegata una grande forza di polizia perché c’è un forte antagonismo tra i tifosi dei due club. Ogni volta che hanno avuto l'opportunità di incontrarsi, ci sono stati gravi incidenti. All'associazione nazionale dei tifosi non fa mai piacere quando adottiamo tali misure, ma il Ministro degli Interni ha convalidato questa misura".

