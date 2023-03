Derby a distanza per le tifoserie di Siviglia: quanti disordini in Europa League…

Durante la partita di Europa League vinta per 4 a 1 dal Manchester United ai danni del Betis Siviglia, gli animi nel settore ospiti si sono riscaldati più del dovuto. Tra le due tifoserie, qualche parola di troppo, ha provocato l'ira dei sostenitori spagnoli che hanno cercato di scavalcare le recinzioni. In rete sono diventati virali i video in cui gli ultras dei Red Devils lanciano qualche bicchiere di birra mentre gli iberici continuavano a minacciare e ad insultare i britannici.

In alcuni video in rete si può notare come - in seguito all'ingresso della polizia nel settore ospiti - alcuni ragazzi hanno cominciato ad insultare le forze dell'ordine. Nei filmati si può notare come un poliziotto prenda violentemente un tifoso e lo comincia a colpire con diverse manganellate.