Derby basco femminile, Bilbao-Alaves: ingresso gratuito per i tifosi

Primo derby basco fra le padrone di casa del Bilbao e le avversarie dell'Alaves quarte in classifica

L'incontro di sabato 11 dicembre (ore 12.00) tra Athletic Bilbao femminile e Alavés sarà ad accesso gratuito al campo di Lezam per tutto il pubblico, come ufficializzato dalla società di Bilbao oggi. Per monitorare la capienza del campo, sarà necessario passare dalla biglietteria dell'Athletic Bilbao a ridosso della gara e richiedere un invito a titolo personale per accedere alle tribune. Si tratta del primo derby nella massima serie spagnola tra le due squadre basche, molto equilibrate anche in classifica dopo un ottimo inizio di stagione. La squadra dell'Alaves, in ascesa quest'anno, è quarta con 20 punti, mentre le atlete di Iraia Iturregi sono quinte con un punto in meno. Le leonesse di Bilbao vogliono tornare alla vittoria davanti al proprio pubblico, continuando con il buon rendimento di inizio stagione.