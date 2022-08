Derby carioca, la rissa in strada è già virale: Polizia militare, filmati sotto esame

Rio de Janeiro ha ospitato il sentitissimo derby tra il Botafogo ed il Flamengo e - come di consueto - il clima non è stato caldo solamente in campo.

In rete è diventata virale la maxi-rissa scoppiata in strada con il traffico cittadino completamente in tilt sotto il ponte in questione. Durante gli scontri si possono notare lanci di sassi e di bottiglie di vetro, oltre ai classici volti coperti dalle magliette utilizzate come passamontagna. Le forze dell'ordine hanno sequestrato diversi oggetti contundenti come mazze chiodate, mazze da baseball rivestite di filo spinato e diversi bastoni di metallo. La confusione è iniziata al mattino presto, ore prima della partita. Ci sono state notizie di combattimenti in quartieri come Jacarepaguá (zona ovest) e Madureira (zona nord) e persino a São Gonçalo, nella regione metropolitana.