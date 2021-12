Derby del Surrey, arbitro in salvo: cacciato dalla squadra il giocatore che lo ha minacciato

Una partita nella prima divisione della Southern Combination League è stata abbandonata dopo scene sgradevoli che hanno coinvolto un giocatore e l'arbitro.

Tutto è accaduto nel secondo tempo della partita a Dorking tra Dorking Wanderers Reserves ed Epsom ed Ewell. La divisione Southern Combination Football League (campionato a 8 divisioni nato nel 1920 con il nome di Sussex County Football League) è in gran parte composta da squadre del Sussex, ma è stato questo derby del Surrey che ha fatto notizia. Il campo è stato abbandonato dopo l'incidente - che è stato ripreso in video dagli spalti - che ha portato un certo numero di giocatori e funzionari del club a cercare di calmare le cose. Un giocatore ospite si è scagliato contro l'arbitro, fortunatamente protetto dai giocatori di casa, e poi la situazione per qualche attimo è degenerata con altri colpi proibiti in campo.

L'Epsom ed Ewell ha diffuso una nota di condanna: "Epsom ed Ewell vorrebbero mettere a verbale le nostre scuse ai funzionari e ai giocatori del Dorking per i fatti di oggi. Non tollereremo questo tipo di comportamento nel nostro club e siamo mortificati dalle scene della partita di oggi. Il giocatore in questione è stato rilasciato dal club con effetto immediato. Ringraziamo Dorking per l'ospitalità di oggi e ci scusiamo ancora... questo tipo di cose non devono avere spazio nel calcio o nella società". Darren Balkham, che lavora con squadre di calcio in tutto il Sussex e nel Surrey, ha dichiarato: "Surrey e la Sussex Police Football Unit sono a conoscenza dell'incidente verificatosi durante la partita che ha visto il Dorking Wanderers Reserves contro l'Epsom ed Ewell oggi. Un'indagine avrà luogo sugli eventi e l'incidente in questione".