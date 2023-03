Derby delle Canarie, 230 poliziotti – Il presidente delle isole: “Tenerife e Las Palmas in Liga…”

Il subdelegato del governo a Santa Cruz de Tenerife, Javier Plata, e il subdelegato a Las Palmas, Teresa Mayans, hanno presieduto questo giovedì l'incontro per l'organizzazione del dispositivo di sicurezza.

Il presidente delle Isole Canarie, Ángel Víctor Torres, spera che la partita tra Tenerife e Las Palmas sia "intensa" e "molto sportiva". "E' la festa del calcio delle Canarie. Dovrò volare all'alba al Comitato Federale del Partito socialista operaio spagnolo perché ho un obbligo organico ma mi sono già preparato per tornare ad essere all'Heliodoro Rodríguez López in tempo per la gara", ha detto. "Idealmente, entrambe le squadre dovrebbero essere nella Liga maggiore".