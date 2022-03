Derby di Anversa: scontri fra tifosi e Polizia, “ingabbiati” gli ultras del Beerschot

Una dozzina di tifosi responsabili di incidenti prima dell'incontro. La polizia ha dovuto effettuare diversi arresti. L'Anversa di Nainggolan ha vinto anche il derby di ritorno, ma non senza scontri all'interno dello stadio...

Infatti, secondo i fatti riportati da Het Laatste Nieuws, i sostenitori dell'Anversa che non erano in possesso di un biglietto d'ingresso hanno scavalcato una barriera per introdurre attrezzature pirotecniche. La polizia ha formato un cordone per impedire loro di entrare. I tifosi coinvolti hanno comunque cercato di passare e si sono lanciati in direzione degli ufficiali. "Abbiamo effettuato quattro arresti prima dell'inizio della partita", ha detto Willem Migom della polizia di Anversa. "C'è stata una colluttazione vicino all'ingresso di una tribuna. Lì, alcuni tifosi hanno cercato di scavalcare la recinzione e di introdurre oggetti di contrabbando. Una persona è stata ferita e portata in ospedale. Anche questa persona è stata arrestata per aver litigato con un poliziotto. Tre altre persone sono state arrestate".