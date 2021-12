Derby di Anversa, tifoso Beerschot entra in campo e lancia un fumogeno nella curva rivale

Il tifoso lanciarazzi del derby di Anversa era stato già condannato a 100 ore di servizio alla comunità nel 2017 per aver aggredito un tifoso dell'Anversa.

In campo i giocatori dell'Anversa hanno vinto 0-1 sul campo dei rivali del Beerschot, ma è soprattutto quello che è successo fuori dal campo che attirerà l'attenzione degli inquirenti e della giustizia sportiva. Se la rivalità tra i due club è feroce e l'atmosfera è stata elettrica per tutta la partita in campo, alcuni tifosi hanno ecceduto al derby di Anversa.

Durante l'incontro, un tifoso del Beerschot è entrato in campo con un fumogeno in mano. Si è diretta verso la curva avversaria e lo ha lanciato in mezzo ai sostenitori dell'Anversa tra le acclamazioni degli altri sostenitori del Beerschot. Alla fine dell'incontro, i giocatori dell'Anversa, Radja Nainggolan compreso, hanno dovuto essere scortati dalla polizia, che ha anche arrestato il tifoso incappucciato come documenta la foto di Nieuwsblad.be, mentre anche la curva dei tifosi ospiti era protetta dalle forze dell'ordine.