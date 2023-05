Derby di Bucarest, nemmeno l’arbitro ferma i razzisti: vittoria storica per Mutu!

Un derby resta un derby a prescindere dal periodo della stagione e dalla posta in gioco. Anche se era quasi tempo di vacanze per entrambe le squadre di Bucarest, Rapid e FCSB, l'affluenza è stata più che discreta, 19.247 spettatori. La disputa è iniziata con le ironie della tribuna degli ospiti, i tifosi del Rapid che hanno parlato di scudetto di cartone per l'FCSB ormai irrimediabilmente secondo in classifica.