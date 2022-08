Derby di Copenaghen con i tifosi ospiti: 8 arresti, l’arbitro rimuove un sedile dal campo

Quello di domenica pomeriggio 7 agosto è stato un derby di Copenaghen selvaggio allo stadio Parken, con il poker di reti rifilato dal Copenaghen al Brondby, ma fuori dal campo le cose sono andate molto male per alcuni tifosi: otto persone sono state arrestate.

Due degli arrestati sono stati fermati nel perimetro dello stadio, scrive il quotidiano danese. Non è noto se fosse in relazione ai sedili rotti nel settore ospiti, dove alcuni dei tifosi del Brøndby li avevano distrutti per poter poi lanciare i pezzi di plastica sul campo. Anche l'arbitro ha dovuto togliere un sedile dal campo di gioco, dopo che lo avevano lanciato i tifosi dalle tribune.