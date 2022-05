Derby di Lipsia: i tifosi del Chemie bloccano il tunnel che porta al settore ospiti

Un muro eretto per bloccare l'accesso allo stadio ai tifosi ospiti. La strana accoglienza dei tifosi del Chemie ai rivali cittadini

Un fatto davvero curioso, che trova anche il suo lato comico. Lo scorso sabato era in programma il derby di Lipsia fra il Chemie e il Lokomotive, sfida vinta 2-1 dai padroni di casa, ma il match verrà ricordato non tanto per quanto visto in campo, ma per quanto occorso nei "sotterranei" dello stadio.