Derby di Lisbona, ultras Sporting: pietre contro l’auto dei tifosi del Benfica campione

Lisbona si è colorata a festa per la celebrazione del titolo ma i festeggiamenti non sono piaciuti a tutte le tifoserie della città. In rete è diventato virale il filmato in cui si vedono dei giovani ultras dello Sporting Lisbona lanciare pietre e bottiglie di vetro contro le macchine dei tifosi degli Encarnados - intenti a fare il famoso carosello per le vie della metropoli lusitana.