Derby di Madrid, “Anna Frank è dell’Atletico”: denuncia archiviata…!

Mentre nel primo caso la giustizia ha arrestato coloro che hanno commesso un atto così disgustoso, nel secondo la denuncia è stata sporta ma non ci sono stati arresti. La polizia ha chiesto a Twitter di fornire loro i dati sulla prima persona che ha pubblicato quell'immagine sul social network, secondo 'El Confidencial'. L'obiettivo era ottenere maggiori informazioni sulla persona da incriminare.

Non è la prima volta che il nome di Anne Frank, la ragazza che visse un calvario ad Auschwitz e che fu uccisa nel campo di concentramento, viene visto in termini offensivi legati al calcio.

Nel 2017 gli ultras della Lazio usarono un'immagine di Anna Frank per offendere quelli della Roma. In quell'occasione la giustizia italiana è intervenuta in merito. L'intero Paese ha condannato l'atto e il club è stato multato di 50.000 euro.