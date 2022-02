Derby di mercato vinto dal Real Murcia: Drenthe lascia il Racing Murcia…

Royston Drenthe, nei giorni scorsi, è passato dal Racing Murcia, della Tercera Division, al Real Murcia, della Segunda. Stessa città, stessi colori sociali e, nel passato, addirittura anche stesso presidente.

Il Real Murcia ha raggiunto un accordo con Royston Ricky Drenthe, 34 anni, per far parte della prima squadra per il resto della stagione 2021/2022. Il 34enne calciatore olandese arriva dal Racing Murcia. La traiettoria di Drenthe è molto ampia. Ha iniziato a distinguersi all'Excelsior e al Feyenoord fino a quando nell'estate del 2007 ha firmato per il Real Madrid. Successivamente ha giocato in prestito all'Hércules e all'Everton. Nell'estate del 2012 si separa definitivamente dal Real Madrid. Alania, Reading, Sheffield Wednesday, Kayseri Erciyesspor, FC Baniyas, XerxesDZB Zondag, Sparta Rotterdam e Kozakken Boys sono le altre squadre in cui Drenthe ha giocato.