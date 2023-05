Derby di Mostar in finale di coppa: gli ultras di destra dello Zrinjski voltano le spalle all’inno nazionale

I tifosi di Zrinjski non hanno rispettato l'inno nazionale, hanno voltato le spalle in curva quando è stato cantato...

Zrinjski e Velež Mostar, le due squadre rivali di Mostar, di fronte nella finale di Coppa di Bosnia ed Erzegovina al Bilino Polje, stadio situato a Zenica in Bosnia ed Erzegovina impianto che ospita spesso le partite casalinghe dello Zenica e della Nazionale bosniaca.

Mostar, capitale dell'Erzegovina, divisa in due

Prima di questa partita si è assistito a un grave episodio causato dai tifosi dello Zrinjski. Hanno voltato le spalle durante il canto dell'inno nazionale del Paese in cui vivono e che a quanto pare non riconoscono. Non appena è partito l'inno nazionale della Bosnia-Erzegovina, gli Ultras hanno voltato le spalle e hanno così espresso la loro posizione nei confronti del loro stesso Paese.