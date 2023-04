Derby di Roma, il primo pareggio stagionale: quello delle perquisizioni

Si allarga lo scandalo in Serie A. Plusvalenze, si allarga l’inchiesta: Finanza nelle sedi di Roma, Lazio e Salernitana. Indagati Lotito, Pallotta e i Friedkin.

I militari del nucleo di polizia economico-finanziaria della Finanza hanno perquisito le sedi di Roma, Lazio e Salernitana: cercavano elementi sulla compravendita di calciatori nelle stagioni dal 201718 al 202021. Si tratta di un sequestro probatorio, siamo ancora alle indagini preliminari, gli inquirenti hanno sottolineato che "sino a un giudizio definitivo, vale la presunzione di non colpevolezza degli indagati".

La Procura di Tivoli è competente per la sede legale della Lazio, al momento le indagini non sono collegate a quelle sulla Juve e su altre società, ma i filoni si somigliano molto. Sotto la lente per i rapporti tra Lazio e la Salernitana i passaggi di sette calciatori: Sprocati, Casasola, Marino, Cicerelli, Novella, Morrone, Akpa Akpro, i militari cercavano contratti e documentazione sui pagamenti. "Siamo una casa di cristallo, i documenti sono a posto e sempre a disposizione di tutte le autorità", ha detto la Lazio.