Derby di Rosario: ecco le prime immagini dei presuntI assassini di Ivana, tifosa del Central…

Entrambe le persone sono imputate, dopo compiti investigativi, in relazione alle indagini sull'omicidio. Tutte le informazioni fornite saranno mantenute riservate nel caso", hanno aggiunto in una nota della Procura. Dopo che il video è stato rivelato, la famiglia e gli amici della vittima si sono riuniti per chiedere giustizia presso il Centro di giustizia penale. "La verità è che non ho visto niente, non ho guardato la televisione per 9 giorni perché la mia vita è cambiata. Lasciamo che paghino per quello che hanno fatto a mia figlia, non meritava di morire", ha dichiarato la madre della 32enne scomparsa Ivana Garcilazo Bellon.