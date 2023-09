Derby di Salisburgo in Coppa: prevista una “massiccia separazione fra i tifosi”

Martedì prossimo si svolgerà lo scontro tra Austria Salisburgo e Red Bull Salisburgo nel 2' turno della Coppa d'Austria ÖFB . C'è naturalmente grande interesse per il duello tra rivali.

Sono accreditati circa 50 giornalisti, anche stranieri. "Avremmo potuto facilmente vendere più di 10.000 biglietti", spiega Stefan Schubert, responsabile delle agende dei tifosi dell'Austria Salisburgo, in una conferenza stampa sulla sicurezza . Le autorità non hanno approvato la desiderata tribuna mobile aggiuntiva per 500 tifosi aggiuntivi.