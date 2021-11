Derby di Salonicco, follie tifosi Paok: sospensione di 50 minuti e 4 arresti

Secondo le disposizioni del Codice Disciplinare, i bianconeri di Salonicco rischiano una sanzione da due a quattro partite a porte chiuse e una multa da 50.000 a 250.000 euro

Redazione DDD

Dopo 92 minuti di gioco, con l'Aris in vantaggio 1-0 sul terreno del Paok nel derby di Salonicco, è scoppiato un vero caos con tanto di invasione di campo e i giocatori si sono rifugiati negli spogliatoi. Dopo che gli spettatori sono stati evacuati dal terreno di gioco, la partita è ripresa, ma immediatamente è stata fischiata la fine della partita. La ripresa del gioco è un piccolo vantaggio per il Paok allenato da Răzvan Lucescu, che evita quei guai ancora peggiori che ci sarebbero stati in caso di sospensione anche se il suo svantaggio dalla vetta ha comunque ha raggiunto i 10 punti dietro l'Olympiacos. A queste condizioni verranno comminate sanzioni pecuniarie che possono raggiungere i 250mila euro e in più partite le tribune saranno chiuse.

In conferenza stampa dopo la partita, Lucescu ha messo sotto accusa la situazione della squadra e ha chiesto ai giocatori di stringere i denti: "Non ho molto da dire perché sono molto turbato. A causa delle ultime due partite siamo crollati. Sono colpevole, probabilmente ho fissato standard troppo alti e forse non sono riuscito a gestire i problemi dei giocatori infortunati. Dobbiamo cambiare le cose e reagire. Dobbiamo continuare a lottare, a partire dalla partita di Coppa di mercoledì. Dobbiamo motivare i giocatori e dobbiamo trovare un modo per reagire", ha detto lo stesso Răzvan Lucescu, dopo Paok-Aris 0-1.

I tifosi del Paok hanno interrotto la partita con il rivale cittadino e hanno acceso un duro confronto con la polizia. Le forze dell'ordine sono scese in campo e ne è seguita una rissa continua tra tifosi, agenti e steward. Finora sono stati arrestati quattro sostenitori del Paok. Si prevede ora che il Paok venga processato per l'ingresso in campo di tifosi, che ha comportato danni ingenti alle coseeo violenze sulle persone.

Per fortuna del Paok, la partita non è stata interrotta definitivamente, poiché poi ci sarebbe stato il rischio di quattro-sei partite a porte chiuse e la decurtazione dei punti.