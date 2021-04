Derby di Sofia con 4mila tifosi: la Polizia blocca il tentativo di invasione di campo

Levski Sofia-CSKA Sofia 0-2, ma c'è molto altro oltre al punteggio finale del derby...

Il CSKA ha vinto secondo pronostico il derby di Sofia , 2-0. Al 38' minuto del primo tempo il secondo gol e alcuni tifosi del Levski, come gesto di frustrazione e rabbia, hanno fatto ingresso in campo. La Polizia bulgara li ha prontamente bloccati.

Era il 154esimo derby di Sofia. Come annota il profilo Facebook "Calcio Bulgaro", il CSKA Sofia avrebbe anche potuto vincere di goleada se avesse concluso meglio verso la porta avversaria con tutte le occasioni che ha creato. Il Levski, innervosito dai propri tifosi e dalla superiorità avversaria, ha colpito una traversa a inizio ripresa ma ha chiuso la gara in dieci per l'espulsione di Dimitrov.