Derby di Sofia, soccorsi al portiere 45enne: ma il portellone dell’ambulanza non si apre…

Infortunio sullo 0-0, poi il CSKA Sofia vince 3-2...

Il portiere 45enne dello Slavia ha dovuto essere trasportato in ospedale, ma il momento della sua assistenza è stato un po' laborioso. Lui era stabilizzato sul manto erboso del campo di gioco, i membri dell'équipe medica hanno avuto difficoltà ad aprire il retro dell'ambulanza. C'è voluto l'aiuto di alcuni giocatori per trasportare Petkov in ospedale, dove è descritto in condizioni stabili e non preoccupanti.