Derby di Stoccolma, 5 agenti feriti: il ds del Djurgarden: “Sapevamo tutto, incidenti pianificati”

Bosse Andersson, direttore sportivo del Djurgarden, ha dichiarato che le voci di disordini pianificati erano già giunte alle loro orecchie pochi giorni prima della partita. "Le voci secondo cui la partita non sarebbe stata giocata fino alla fine se il risultato non fosse favorevole all'AIK si sono diffuse prima. Era sicuramente un attacco pianificato", ha confermato.

Secondo Mats Jonsson, il manager della direzione dello stadio, tutti erano pronti ad affrontare la minaccia. Nonostante ciò, i tifosi violenti sono riusciti ad appiccare un piccolo incendio all'interno dello stadio e molte persone pacifiche che erano venute per godersi la partita hanno dovuto ritirarsi dai loro posti. "Questo tipo di comportamento non è accettabile. È il più grande scandalo del calcio svedese negli ultimi 10 anni", Jonsson non ha risparmiato frecciate critiche nei confronti dell'AIK.