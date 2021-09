Derby du Nord, il Lens condanna: “Danni alla nostra regione, quello striscione non doveva entrare…”

Il Lens ha condannato gli incidenti avvenuti all'intervallo nel derby del nord tra Lens e Lille e che hanno provocato sei feriti lievi e hanno portato a due arresti, secondo la sottoprefettura.

“Tutto quello che è accaduto, è stato vissuto in un clima di confusione. Ovviamente ogni atto di violenza è condannato dal Lens. Sfortunatamente, l'immagine della regione è danneggiata da quanto è successo", ha detto alla stampa il direttore generale del Lens, Arnaud Pouille. “Non ci sono stati feriti gravi, ci sono state sei ricoveri in ospedale ma per ferite lievi (lato Lensois perché hanno oltrepassato i cancelli). Arrestato un tifoso del Lille che aveva lanciato un sedile dello stadio e arrestato anche un tifoso Lensois per aver lanciato un sedile su un agente e che sarà giudicato con un rito immediato", ha dichiarato dal canto suo all'AFP il sottoprefetto di Lens Jean-François Raffy.

“All'intervallo i tifosi del Lille volevano oltrepassare i cancelli per competere con i tifosi Lensois nella tribuna vicina, le forze dell'ordine sono subito intervenute. Gli Ultras Lensois vedendo che i loro colleghi erano stati aggrediti sono tornati sul campo per proteggerli, ma gli agenti hanno sedato tutto subito, non c'è stato uno scontro generalizzato”, ha aggiunto Raffy. Prima dell'incontro, uno striscione offensivo contro il Lille era stato esposto dagli ultras Sang et Or del Lens: "Lillois merda". “Conoscevamo un testo, che non era esattamente quello poi visto sullo striscione. Questi sono elementi che vengono controllati, l'atmosfera sarebbe stata diversa senza quella frase. Non ho opinione da esprimere se non che non è il tifo più rassicurante che possa esistere… ”, ha spiegato Arnaud Pouille. "Ho le idee chiare sui fatti ma non voglio influenzare nessuno. Avete visto le immagini e lo svolgimento dei fatti... Ci sono stati alcuni gesti che hanno dato fuoco alla polvere e una reazione che è dannosa", ha aggiunto. Il Lens, che riceverà lo Strasburgo mercoledì alle 21.00 per la 7' giornata di Ligue 1, rischia di essere soggetto a diverse sanzioni come le porte chiuse. La Commissione Disciplinare della Lega Calcio Professionistico (LFP) dovrebbe chiedere l'apertura di un'inchiesta.