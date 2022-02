Derby gelderse, incursioni notturne: striscioni nello stadio dei rivali, e niente grande schermo!

I tifosi del NEC non capiscono il divieto di assistere domenica al derby contro il Vitesse insieme dal proprio stadio. Centinaia di sostenitori speravano di vedere il duello sui grandi schermi a De Goffert, ma il comune ha detto no.

Proprio per queste tensioni e per i gravi disordini della gara di andata quando il Vitesse ha vinto 1-0 a Nimega, i tifosi di Nijmegen saranno banditi dal derby allo stadio Arnhem GelreDome. Il NEC ha voluto dare ai tifosi la possibilità di assistere insieme al duello con la rivale regionale mettendo in circolazione grandi schermi sotto il Goffert Stadium. Ma dopo aver consultato il comune e la polizia, ciò non è possibile. Amarezza e incomprensione sono le reazioni dell'associazione dei sostenitori di Nijmegen: "Capisco che il club e il comune stanno facendo tutto il possibile per far funzionare questo derby senza intoppi. Questo è nell'interesse di tutti", ha affermato il presidente dei sostenitori Jeroen Rengers (SV NEC). “Ma non posso essere d'accordo con l'idea che guardare insieme una partita non sarebbe adatto a stimolare comportamenti positivi e smontare comportamenti negativi - come afferma il comune. Ora sembra una doppia punizione".