Derby ghanese, il telecronista disabile lavora a fatica: un nazionale gli regala la sedia a rotelle elettrica

Johnson Antwi è un giornalista ghanese che commenta le partite del campionato locale per TV3. Tutti lo conoscono con il soprannome "Baggio".

Un giornalista e commentatore con problemi fisici, Johnson Antwi, per commentare la partita tra Ghana ed Etiopia, è arrivato allo stadio Cape Coast con la nuova sedia a rotelle elettrica donata dal centrocampista dei ghanesi, Mubarak Wakaso, protagonista proprio della partita contro l'Etiopia. In una foto pubblicata su Twitter da Frank Darkwa di 442, si è visto come Johnson Antwi potesse finalmente fare il suo lavoro in tutta comodità. I problemi del telecronista nel fare il suo lavoro hanno attirato l'attenzione di Mubarak Wakaso, che ha donato al giornalista una sedia a rotelle elettrica e una somma in denaro “Ringrazio Mubarak Wakasu, gli sono molto grato. Mi tolgo il cuore per lui e che Dio lo benedica in qualunque cosa faccia", ha detto Johnson Antwi a Tv3 durante una intervista. Nel frattempo, la fortuna ha assistito proprio il suo angelo custode, Moubarak Wakaso, che venerdì scorso ha segnato l'unico gol del Ghana in una partita difficile contro gli etiopi.