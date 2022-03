Derby mineiro, mascotte squalificata: si è scagliata contro il Cruzeiro dopo il primo gol…

L'Atletico Mineiro guida la classifica del campionato del proprio Stato con 22 punti in 9 partite, l'Atletico Club di Sao Joao al secondo posto con 19 punti, gli stessi del Cruzeiro al terzo posto.

La mascotte dell'Atletico Mineiro non potrà assistere alla prossima partita della sua squadra, perché nel derby contro il Cruzeiro ha voluto dileggiare i giocatori della squadra avversaria, impedendo loro di festeggiare il gol davanti ai propri tifosi. La mascotte era dietro la porta della sua squadra, quando al 70esimo minuto il Cruzeiro ha segnato il primo gol della partita grazie al giovane Vitor Roque. È corso alla recinzione, per impedire a un altro calciatore del club ospite di condividere la sua gioia con il 17enne appena andato in gol.