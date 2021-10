Derby provinciale di Buenos Aires: un ferito da un proiettile di gomma e diversi arresti

Al di là della grande partita che è stata, il derby Burzaco-Claypole è stato offuscato dai gravi incidenti avvenuti durante il match: l'inizio del secondo tempo è stato ritardato di 45 minuti.

Domenica scorsa si è giocato il derby tra San Martín de Burzaco e Claypole nella 5' serie argentina, un Classico per la provincia di Buenos Aires, con una vittoria per 3-2 per i locali. Tuttavia, al di là della grande partita che è stata, è stata offuscata dai gravi incidenti avvenuti durante il match: anche i militari hanno dovuto entrare nel campo di gioco per sparare a chi voleva invadere il campo.