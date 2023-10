Derby totale, Balotelli rinfaccia a Ibra la Champions vinta con l’Inter e Materazzi…

Era inevitabile la rispostaccia di Mario Balotelli dopo la frecciata di Ibra sul colpo di tacco geniale di Leao contro il Newcastle. Secondo Zlatan è precisamente il genio il motivo per cui Leao ci prova e Balotelli è in tribuna.

Tirato per la giacca...

Zlatan non è andato al Festival dello Sport della Gazzetta a Trento per parlare di Mario Balotelli, ma alla domanda sul famoso crocevia di Leao fra Mbappè e Balotelli, il grande svedese non si è fatto pregare a dare la sua risposta...