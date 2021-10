Derby ucraino, tifosi Shakhtar: sul loro striscione Lucescu diventa Giuda Iscariota…

0-0 nel derby ucraino a Kiev, i tifosi Shakhtar danno del traditore al loro ex tecnico

Ricordiamo che, in precedenza, vicino alla "Donbass Arena" di Donetsk, inondata di vernice blu, la stella di Mircea Lucescu è stata profanata sulla Walk of Fame della città ucraina. Lucescu, che ha guidato lo Shakhtar per 12 anni, ha iniziato ad allenare la Dinamo Kiev nell'estate del 2020. Sotto la sua guida, Kiev ha vinto la Supercoppa d'Ucraina 2020, la scorsa stagione per la prima volta in quattro anni è riuscita a superare la qualificazione alla Champions League, ha conquistato il terzo posto nel proprio girone della Champions League e ha raggiunto gli ottavi di finale di Europa League. Ad aprile, la Dinamo è diventata la campione d'Ucraina prima del previsto e a maggio ha vinto la Coppa dell'Ucraina.