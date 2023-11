Due feriti al derby di Mostar: lo Zrinjski “Torce dei vigili del fuoco contro i nostri tifosi”

Nel derby di Mostar, nel 14' turno della Premier League della Bosnia ed Erzegovina: il Velež ha sconfitto lo Zrinjski con un netto 3-0. La partita è stata interrotta due volte a causa dei disordini dei tifosi e per questo è durata quasi due ore...

Matteo Minotti

L'HŠK Zrinjski Mostar ha rilasciato una dichiarazione ufficiale in cui condanna fermamente molte cose accadute nel derby, compreso lo striscione con la svastica e la stella di Davide da parte dei tifosi del Velež Mostar.

Il comunicato ufficiale

"L'HŠK Zrinjski Mostar desidera reagire ufficialmente e condannare fermamente la serie di eventi a cui abbiamo assistito ieri nella partita del 14° turno di Premier League tra FK Velež e HŠK Zrinjski (3:0), conclusasi con una meritata vittoria per il club ospitante. Innanzitutto per noi è molto importante che la partita di ieri non abbia avuto un epilogo tragico, perché non osiamo nemmeno pensare cosa sarebbe potuto succedere se il razzo lanciato dai tifosi di casa avesse colpito il nostro giocatore Tomislav Kiš".

Non solo: "Inoltre, condanniamo fermamente e chiediamo una risposta ufficiale da parte delle istituzioni competenti per il comportamento scandaloso e penalmente responsabile dei vigili del fuoco che hanno lanciato torce accese contro i tifosi dell'HŠK Zrinjski, che senza dubbio avrebbe potuto provocare anche gravi lesioni, e di Naturalmente dobbiamo condannare anche il comportamento di alcuni tifosi dell'FK Velež della tribuna ovest, che hanno lanciato pietre contro il settore ospite, provocando ferite alla testa a due tifosi dell'HŠK Zrinjski soccorsi in ospedale a Mostar.

Siamo costretti a sottolineare che questo è stato il terzo derby di Mostar consecutivo in cui il comportamento dei tifosi dell'FK Velež ha provocato infortuni ai tifosi o ai dirigenti dell'HŠK Zrinjski, poiché nel derby di ottobre un tifoso è stato colpito alla testa da un sasso allo stadio dell'HŠK Zrinjski, mentre nella finale di coppa due arbitri seduti sulla panchina dell'HŠK Zrinjski sono stati colpiti e feriti dalle sedie.

Lo striscione con i simboli nazisti e fascisti insieme alla Stella di David scritta su sfondo bianco con un nastro rosso non è "controverso", come alcuni media hanno voluto minimizzarlo, ma piuttosto scandaloso, offensivo e vergognoso considerandolo il fatto che tale striscione contenga messaggi caratterizzati come razzisti, discriminatori e antisemiti".

