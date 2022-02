E’ già derby: il Betis anticipa i tempi e apre il sistema di assegnazione dei biglietti

Il Betis apre i termini per richiedere i biglietti per il derby. Il club biancoverde dispone di 612 posti per la partita di domenica

Il Betis ha già aperto i termini per richiedere i biglietti per il derby di domenica prossima contro il Siviglia al Ramón Sánchez-Pizjuán. Il club biancoverde, come annunciato in un comunicato, dispone di 612 biglietti al prezzo di 25 euro, che saranno suddivisi in 490 per i soci e 122 per i club di tifosi.