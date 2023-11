Ecco il murale di Bobby Charlton: sopra quello di CR7 vicino all’Old Trafford

Bobby Charlton è stato, per la maggior parte dei tifosi dei Red Devils, il miglior giocatore nella storia del Manchester United. Per lui un nuovo murale in un pub vicino all'Old Trafford dove, prima, se ne poteva vedere uno di Cristiano Ronaldo.

Questo tributo, realizzato da Graffiti Painters, è stato creato nella stessa settimana del funerale di Charlton, che ha riunito migliaia di persone per le strade di Manchester per una processione che ha portato la bara della leggenda dall'Old Trafford alla cattedrale della città, dove ha avuto luogo la funzione. Il pub, chiamato The Trafford Pub, aveva su una delle sue pareti esterne un murale di Cristiano, due volte giocatore dello United, ma è stato sostituito da uno in bianco e nero di Charlton, il miglior giocatore nella storia del club.